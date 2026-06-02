Calibrite Display Plus HL ディスプレイキャリブレーション製品の「Calibrite Display Plus HL」が、macOS標準搭載のキャリブレーションシステムに対応した。専用アプリケーションを用意することなく、macOS上でのハードウェアキャリブレーションが可能になる。 「Calibrite Display Plus HL」は、HL（高輝度）センサーを採用するディスプレイキャリブレーションシステム。最大