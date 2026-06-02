Calibrite Display Plus HL

ディスプレイキャリブレーション製品の「Calibrite Display Plus HL」が、macOS標準搭載のキャリブレーションシステムに対応した。専用アプリケーションを用意することなく、macOS上でのハードウェアキャリブレーションが可能になる。

「Calibrite Display Plus HL」は、HL（高輝度）センサーを採用するディスプレイキャリブレーションシステム。最大1万nitsまでの測定が可能で、ミニLEDや有機ELを使用するディスプレイへの対応も謳う。

今回Appleによる正式承認を受けたことで、macOS標準搭載のキャリブレーションシステムを使用し、MacBook ProやApple製ディスプレイのハードウェアキャリブレーションが可能になった。対応するmacOSはTahoe（バージョン26.4以降）。

キャリブレーションはAppleメニューの「システム設定」→「ディスプレイ」から行える。

なお「Calibrite PROFILER 3」によるソフトウェアキャリブレーションも、これまで通りWindows、macOSで可能。

対応ディスプレイ

対応Mac

対応OS

Apple Studio Display（2022および2026） Apple Studio Display XDR Apple Pro Display XDRMacBook Pro（M1～M5 Pro/Max以降）macOS Tahoe（バージョン26.4以降）