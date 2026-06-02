ITGマーケティング株式会社は、ハードウェア暗号化に対応する、OWC社製のUSB Type-C対応ポータブルSSD「OWC Guardian ITGモデル」を6月中旬に発売する。 本体にカラータッチスクリーンを搭載するポータブルSSD。接続デバイス側に専用の管理ソフトウェアをインストールすることなく、SSD本体の画面上で直接パスワード（PINコード）入力やロック解除などの操作を行える。