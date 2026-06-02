ITGマーケティング株式会社は、ハードウェア暗号化に対応する、OWC社製のUSB Type-C対応ポータブルSSD「OWC Guardian ITGモデル」を6月中旬に発売する。

本体にカラータッチスクリーンを搭載するポータブルSSD。接続デバイス側に専用の管理ソフトウェアをインストールすることなく、SSD本体の画面上で直接パスワード（PINコード）入力やロック解除などの操作を行える。

また、256bit AES OPALハードウェア暗号化に対応しており、保存されたデータをハードウェアレベルで保護。デバイスに接続するだけで即座に認識されるため、必要な場面ですばやく安全に利用できるという。

映像制作や法人利用を想定したセキュリティ機能も多数備える。セキュリティ用のPINコードは6文字から最大30文字までの設定に対応。さらに、画面上の数字配置をロック解除ごとにランダムへと変化させる「ランダムキーパッド機能」や、データの誤消去・改ざんを防ぐ「読み取り専用モード」、パスワード入力の失敗回数に応じて内部データを保護する機能なども搭載する。

USB 3.2 Gen 2接続により、最大1,000MB/秒の高速データ転送に対応。大容量の高画質写真データや4K動画素材、重い制作プロジェクトファイルなどの保存・バックアップをストレスなくスムーズに行えるとしている。

出荷時はMac向けのAPFS形式フォーマットとなっており、Windows環境で使用する場合は事前の再フォーマットが必要。製品の保証期間は3年間（収納ケースなどの消耗品を除く）。

なお本製品はOWC Asia Inc.との協業連携により、USB Type-C to CケーブルとUSB Type-C to Aケーブルの2種類、および専用収納ケースを同梱するITGマーケティング独自の出荷モデルとなる。ロケ先や編集スタジオへの移動時における機材の紛失・破損を防ぐなど、実際のプロの現場における使いやすさにも配慮したパッケージとしている。

主な仕様

ラインアップ

製品名：OWC Guardian ITGモデル インターフェース：USB 3.2 Gen 2（USB-C）最大10Gbps データ転送速度：最大1,000MB/秒 暗号化機能：256bit AES OPAL ハードウェア暗号化 セキュリティ機能：PINコード保護（6～30文字）、ランダムキーパッド、読み取り専用モード、パスワード試行回数制限（3～5回）、セキュア消去 ディスプレイ：カラータッチスクリーン（本体搭載、専用ソフト不要） 対応環境：Windows、Mac、iPad Pro、Linux 外形寸法（本体）：76×16×121mm 外形寸法（専用ケース）：147×128×26mm 重量（本体）：約209g 付属品：USB Type-C to Cケーブル、USB Type-C to Aケーブル、専用収納ケース 保証期間：3年間（ケース等の消耗品を除く）

・1TB（OWCGRDN01CE-IT）：6万3,000円前後

・2TB（OWCGRDN02CE-IT）：9万9,500円前後

・4TB（OWCGRDN04CE-IT）：18万9,000円前後