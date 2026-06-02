『スター・ウォーズ』デザインのビックリマンチョコ「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」が6月2日から東日本で先行発売となります。『スター・ウォーズ』デザインのビックリマンチョコが販売される約10年ぶりだそうです。ビックリマンチョコの発売元、株式会社ロッテの担当者によれば「前回は2015年に発売しました」とのことです。「当時もビックリマンファンのみならず、多くのスター・ウォーズ