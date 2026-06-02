『スター・ウォーズ』デザインのビックリマンチョコ「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」が6月2日から東日本で先行発売となります。

『スター・ウォーズ』デザインのビックリマンチョコが販売される約10年ぶりだそうです。ビックリマンチョコの発売元、株式会社ロッテの担当者によれば「前回は2015年に発売しました」とのことです。

「当時もビックリマンファンのみならず、多くのスター・ウォーズファンの方々に好評いただきました。特に、世界中にファンを持つスター・ウォーズですので、海外のファンの方々からも大きな反響をいただきました」とも話します。

今回の復活については「本商品は、5月22日のスター・ウォーズ新作映画公開に合わせ、約10年ぶりにスター・ウォーズデザインのビックリマンチョコを販売させていただくことになりました。スター・ウォーズファンにもビックリマンファンにもお楽しみいただける商品となっておりますし、近年高まる訪日需要も背景に、国内外の幅広いファンの皆さまに楽しんでいただけるのではないか、と考え復活に至りました」といいます。

シールは全24種あるといいますが「マンダロリアン」「グローグー」「ルーク・スカイウォーカー」「R2-D2」「ボバ・フェット」以外のキャラクターについて尋ねると「キャラクターのすべての詳細は開示しておりませんが、ぜひ購入後に見つけてお楽しみいただけるとうれしいです」という答えが返ってきました。

また出現率については「均等になっておりますので、探すところからお楽しみいただけるとうれしいです」と話してくれました。

西日本での発売は「情報解禁タイミングに公式サイトにてご案内させていただきます」とのこと。

最後に訪日観光客に需要があるのかどうか聞いてみました。

「スター・ウォーズ自体、世界中で愛されているコンテンツであると考えております。また、ビックリマンは日本では懐かしく、海外の方にとってはデフォルメされたキャラクター表現が日本らしく新鮮に映るのではないかと考えています」

「前回のスター・ウォーズ/ビックリマンでも、海外のファンの方から大きな反響をいただいたことからも、世界的に人気のあるスター・ウォーズと、日本独自のビックリマンタッチが組み合わさることで、インバウンドのお客様にも楽しんでいただける商品になることを期待しています」

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※画像提供：株式会社ロッテ

(執筆者: 6PAC)