＜2日（火）の天気＞

台風6号は正午現在、屋久島の西にあり、奄美地方〜九州が強風域に入っています。台風は夜には四国沖へ進み、翌朝にかけて東海〜関東南岸を足速に進む予想です。午後は、西日本の太平洋側を中心に大雨や暴雨に警戒が必要です。台風周辺の東風が回り込んでぶつかる地域、九州や四国の南東斜面で特に雨脚が強まりそうです。

■線状降水帯発生予測

鹿児島県と宮崎県では、夕方にかけて

高知県と徳島県では、2日夜から3日（水）の未明にかけて

和歌山県では、2日夜遅くから3日（水）明け方にかけて

三重県では、2日夜遅くから3日（水）朝にかけて

愛知県では、3日（水）未明から朝にかけて

静岡県では、3日（水）明け方から昼前にかけて

線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。

深夜には紀伊半島で特に雨量が多くなり、お休みの時間帯に大雨災害の危険度が高まりそうです。あらかじめ安全な場所でお休みしてください。

関東でも夕方以降、次第に雨が降り出し、3日（水）朝のお出かけの時間帯に荒れた天気になるでしょう。

●予想24時間降水量（3日昼まで、多い所）

近畿、東海 350ミリ

関東甲信 300ミリ

四国 250ミリ

九州北部 200ミリ

九州南部、奄美 180ミリ

土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

＜予想最高気温＞

晴れる札幌では2日連続の真夏日となる一方で、東日本や西日本では前日より大幅に低くなるでしょう。

札幌 30℃（-1）

仙台 27℃（-3）

新潟 29℃（-1）

東京 27℃（-5）

名古屋 22℃（-9）

大阪 25℃（-4）

鳥取 26℃（-6）

高知 24℃（-4）

福岡 26℃（-4）

＜週間予報＞関東の雨は3日（水）がピークとなりますが、雨が弱まっても風の強い状態が続く見込みです。東京の最高気温は22℃ですので、長袖がよさそうです。4日（木）以降は全国的に雲の多い天気が続くでしょう。北日本ではヒンヤリする日が多くなる一方で、東海から西では蒸し暑くなるでしょう。