株式会社ガードフォースジャパンは、VANGUARDの新しい自由雲台やL型ブラケットなどを6月12日（金）に発売する。三脚での撮影をサポートするアクセサリー。 高さを抑えた自由雲台「LB-S」4製品と、横位置・縦位置の切り替えがスムーズに行える「L-BRACKET」、望遠レンズ向けのサポートアクセサリー「QS Pro」3製品をリリースする。 いずれも落下防止用のピンを備え、水平