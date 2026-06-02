株式会社ガードフォースジャパンは、VANGUARDの新しい自由雲台やL型ブラケットなどを6月12日（金）に発売する。三脚での撮影をサポートするアクセサリー。

高さを抑えた自由雲台「LB-S」4製品と、横位置・縦位置の切り替えがスムーズに行える「L-BRACKET」、望遠レンズ向けのサポートアクセサリー「QS Pro」3製品をリリースする。

いずれも落下防止用のピンを備え、水平出しや縦横の構図の切り替え、望遠レンズ使用時のバランス調整など、三脚使用時のストレスを軽減するという。

LB-S

高さを抑えた薄型設計により、三脚に取り付けた際の重心を低くでき、カメラを安定させやすいのが特徴。

上部と下部に備えた2軸のパン軸により、水平調整後に上部パン軸でパノラマ撮影や構図の微調整が行える。

フリクションコントロールにより、機材の重さに合わせた滑らかな負荷調整にも対応。アルカスイス互換形状のクイックシューを備えている。

LB-40S

LB-45S

LB-50S

LB-55S

L-BRACKET

台座サイズ：40mm ボール径：25mm 横ティルト：－90°～45° 幅：77mm 高さ：71mm 耐荷重：5kg 質量：212g クイックシュー：QS-45H 価格：1万8,700円台座サイズ：45mm ボール径：30mm 横ティルト：－90°～45° 幅：80mm 高さ：72mm 耐荷重：10kg 質量：244g クイックシュー：QS-45H 価格：2万2,000円台座サイズ：50mm ボール径：35mm 横ティルト：－90°～45° 幅：82mm 高さ：75mm 耐荷重：15kg 質量：278g クイックシュー：QS-45H 価格：2万6,400円台座サイズ：55mm ボール径：40mm 横ティルト：－90°～45° 幅：85mm 高さ：82mm 耐荷重：20kg 質量：330g クイックシュー：QS-45H 価格：3万1,900円

アルカスイス互換形状のL型ブラケット。前後11mm、左右14mmの調節幅があり、装着するカメラや撮影スタイルに合わせたセッティングが可能。

1/4インチネジ穴やコールドシューを備え、マイクやLEDなどのアクセサリーを装着できる。

QS Pro

外形寸法：130×38×90mm 質量：120g 価格：7,700円

アルカスイス互換形状に対応した望遠レンズ向けのロングプレート。三脚座に装着して安定感を増すためのアイテム。110mm、150mm、200mmの3サイズを用意する。

プレートには、レンズのズレを軽減するラバーシートが装着されている。

QS 110 Pro

QS 150 Pro

QS 200 Pro

外形寸法：110×38×10mm 質量：60g 価格：4,400円外形寸法：150×38×10mm 質量：80g 価格：6,600円外形寸法：200×38×10mm 質量：105g 価格：7,700円