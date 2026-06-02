雪印メグミルクは5月30日、神奈川県横浜市の「こどもの国」内牧場で、牛乳・乳製品の消費拡大イベント「牛乳まつり」を開催した。6月1日の「牛乳の日」および6月の「牛乳月間」に合わせた恒例企画で、今年で13回目となる。当日は晴天に恵まれ、開園直後から多くの来場者が訪れた。「北海道牛乳（200ml）」600本のサンプリングには長い列ができたほか、乳搾り体験やバター作り教室では子どもたちが酪農や乳製品づくりを学んだ。