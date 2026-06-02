ランニングアドバイザーでインフルエンサーの三津家貴也さんが、地元、玉名市にランナーのための拠点施設を作り、プレオープンイベントがありました。オープンしたのは、ランニングステーション「TAMANA RUN BASE」、略して「たまラン」です。地域のランナーが集う場で、体力づくりのためのジムやシャワールーム、会議室などがあり、6月1日にオープンしています。