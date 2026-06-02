ミラノ・コルティナオリンピックに出場した掛川市出身のスノーボーダー三木つばき選手を応援する世界に1台だけの教習車が5月26日、お披露目されました。お披露目された教習車「三木つばき号」は、車体に椿の花や三木選手の躍動感あるイラストがデザインされています。これは、三木選手を支援してきた掛川自動車学校が制作したもので、今後、教習車として街中を走る予定です。（プロスノーボーダ