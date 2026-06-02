藤枝市としては3か所目の「ティーテラス」が市内の中山間地域の茶畑に完成し、1日からの利用開始を前に5月26日、お披露目会が開かれました。藤枝市滝沢に完成した「たきさわ田遊びの郷茶遊びテラス」は、天気が良ければ「富士山と駿河湾」を望めることができる絶景が最大の特徴で、「藤枝かおり」を緑茶、紅茶、ウーロン茶で飲み比べすることができます。5月26日は、事業者が北村藤枝市長や藤の里観光大使を招待してお