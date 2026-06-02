労働者の派遣先企業との価格交渉前にカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は２日午前、人材派遣会社大手５社に対し、独占禁止法違反（不当な取引制限）の疑いで立ち入り検査を始めた。近年の賃上げ傾向に乗じて各社が価格をそろって引き上げ、自社の利益確保を図った可能性があるとみて、公取委が全容解明を進める。立ち入り検査を受けているのは、「パーソルテンプスタッフ」、「スタッフサービス」、「リクルー