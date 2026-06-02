富山市大山地域で約１５０年前から作られているという特産品「みょうが寿司（ずし）」が継承の危機に瀕（ひん）している。同地域で生産している農事組合法人「味彩おおやま」（富山市田畠）は昨年、２０２９年をめどに法人を解散する方針を決めた。代表理事の真田由香里さん（６２）は「先代から引き継いだものをここで絶やしたくない。なんとかならないか」と頭を悩ませている。（佐野悠太）食感シャキッとみょうが寿司は、炊