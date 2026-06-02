富山市大山地域で約１５０年前から作られているという特産品「みょうが寿司（ずし）」が継承の危機に瀕（ひん）している。

同地域で生産している農事組合法人「味彩おおやま」（富山市田畠）は昨年、２０２９年をめどに法人を解散する方針を決めた。代表理事の真田由香里さん（６２）は「先代から引き継いだものをここで絶やしたくない。なんとかならないか」と頭を悩ませている。（佐野悠太）

食感シャキッと

みょうが寿司は、炊いたコメをおけに入れ、酢とミョウガのみじん切りをまぜた後、型に詰めて一口大のミョウガとマスをのせる。重しをのせて圧縮して押しずしにし、ササで包むと完成する。シャキシャキとしたミョウガの食感と甘酢のさっぱりとした味わいが特徴だ。

ミョウガが同地域山間部の小佐波地区に自生していたことから、古くから地元住民が家庭料理として親しんでいた。町おこしの一環で、１９８９年に商品化され、２００２年に同法人が設立された。当初は約２０人の従業員が働き、０３年度には約１３万８０００個を生産していた。

苦渋の解散決断

しかし、同地区でのミョウガの収穫は、農家の担い手不足やイノシシによる被害の影響で年々減少。生産量確保のために、１７年度からは県内の他地域で採れたミョウガも使用するようになった。２５年度では入荷量のうち、半分以上を他地域に頼った。

コメの価格が上がったことや猛暑による不作も追い打ちをかけ、２４年度にはみょうが寿司の生産量が最盛期の約３分の１の約４万６０００個まで落ち込んだ。

組合員やパート従業員も法人の設立当初から半減し、現在は女性８人が生産を担う。半数が７０歳代と高齢化が進むが、２０キロの重しを運ぶなど体への負担は大きい。最年少も５０歳代と、後継者不足に悩む。かつては週６回生産していたが、生産量の減少に伴い、現在は週３回、朝に２時間ほど作業している。

そんな中、真田さんは昨秋、「このままずるずると従業員に負担をかけられない」と、組合員らと話し合った上で２９年をめどに法人を解散することを決断した。

土産として人気

しかし、みょうが寿司を心待ちにする人は、今も多い。現在、みょうが寿司は、ＪＡの直売所やイベントなどで２〜３個を１セットにして販売し、週末には県内外の客から手土産として人気を集めている。

真田さんらは、みょうが寿司を作る体験会や大学への出前講座で、若者への認知度向上にも取り組んでいる。真田さんは「まずは、どんな形でも作り続けていくことが大事。若い世代にもイベントなどを通して知ってもらうための努力をしていきたい」と、生産継続を模索している。