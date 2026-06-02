Premium 0# Variable ND4-64 49mm ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIブランドのレンズフィルター「Premium 0# Variable ND4-64」と「Black Premium Mist」の追加サイズを5月28日（木）に発売した。 Premium 0# Variable ND4-64 側面ノブでND4からND64（2～6段分）の減光効果を調節できる可変NDフィルター。新たに49mm、52mm、55mm、58mmの4サイズが追加された。 側面ノブは着脱式と