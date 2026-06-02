KANIの可変NDフィルターに49～58mmの4サイズが追加 ブラックミスト新ラインも拡充
Premium 0# Variable ND4-64 49mm
ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIブランドのレンズフィルター「Premium 0# Variable ND4-64」と「Black Premium Mist」の追加サイズを5月28日（木）に発売した。
Premium 0# Variable ND4-64
側面ノブでND4からND64（2～6段分）の減光効果を調節できる可変NDフィルター。新たに49mm、52mm、55mm、58mmの4サイズが追加された。
側面ノブは着脱式となっており、フードが干渉する際は取り外すことができる。
Premium 0# Variable ND4-64 58mmPremium 0# Variable ND4-64 46mm：1万890円 Premium 0# Variable ND4-64 49mm：1万340円（新製品） Premium 0# Variable ND4-64 52mm：1万890円（新製品） Premium 0# Variable ND4-64 55mm：1万1,440円（新製品） Premium 0# Variable ND4-64 58mm：1万1,770円（新製品） Premium 0# Variable ND4-64 67mm：1万2,980円 Premium 0# Variable ND4-64 72mm：1万3,420円 Premium 0# Variable ND4-64 77mm：1万3,970円 Premium 0# Variable ND4-64 82mm：1万4,850円 Premium 0# Variable ND4-64 86mm：1万6,940円 Premium 0# Variable ND4-64 95mm：1万9,800円 Premium 0# Variable ND4-64 105mm：2万3,540円 Premium 0# Variable ND4-64 112mm：2万9,700円
Black Premium Mist
ブラックミスト系フィルター「シネマディフュージョンフィルター」の名称を変更し、コーティング耐性を強化したフィルター。芯を残しながら全体を柔らかく整える効果がある。
今回、ミスト効果の強度が異なるNo.3とNo.4の67mm、No.5の95mmが追加された。
従来の「シネマディフュージョンフィルター」については、在庫限りで販売終了となる。
Black Premium Mist No.3 67mmBlack Premium Mist No.3 67mm：9,900円 Black Premium Mist No.4 67mm：9,900円 Black Premium Mist No.5 95mm：1万7,820円