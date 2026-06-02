台風6号は、鹿児島県の奄美地方を北上しています。台風の接近で雨・風が強まっている屋久島から中継です。記者「屋久島では朝から風が強まり、視界が霞むほど雨が強まることもあります。屋久島ではきょう、1時間に44ミリの激しい雨を観測しています」台風6号は、鹿児島県・奄美大島の北の海上にあって、1時間に25キロの速さで北寄りに進んでいます。種子島・屋久島地方や鹿児島県本土にきょう夕方以降、最も接近する見込みです。鹿