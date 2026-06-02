ドラマ「ぽっかぽか」シリーズで人気を博した元子役で女優の上脇結友（36）と俳優の田中康寛（39)が1日、それぞれXで離婚を発表した。 【写真】「ぽっかぽか」ちち、ははに囲まれた“あすか” 田中は「二人で話し合い、お互い別々の道を歩んで行くことになりました」、上脇は「今後もお互いに子供を第一に考え、親として良い関係を築いていきたいと思います」とつづった。 上脇は2017年6月には自身のXで「6月9日に