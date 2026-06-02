ドラマ「ぽっかぽか」シリーズで人気を博した元子役で女優の上脇結友（36）と俳優の田中康寛（39)が1日、それぞれXで離婚を発表した。



【写真】「ぽっかぽか」ちち、ははに囲まれた“あすか”

田中は「二人で話し合い、お互い別々の道を歩んで行くことになりました」、上脇は「今後もお互いに子供を第一に考え、親として良い関係を築いていきたいと思います」とつづった。



上脇は2017年6月には自身のXで「6月9日に母になりました。予てよりお付き合いさせて頂いていた田中康寛さんと結婚し、元気な男の子が産まれました」と俳優との結婚を第1子誕生を報告していた。また4歳で出演した「ぽっかぽか」の田所あすか役では、両親を「ちち、はは」呼びしていたが、息子からは「かかさん」と呼ばれていることを明かしていた。



子役として演技力が評価された上脇は、その後、ドラマ「若葉のころ」では堂本剛が演じた主人公の妹役、「3年B組金八先生」や「ギャルサー」などにも出演した。近年では、舞台にも出演している。



以下、2人の発表全文。

【田中康寛全文】

関係者の皆様

応援してくださっている皆様



応援していただいた皆様には残念なご報告となってしまいましたが、二人で話し合い、お互い別々の道を歩んで行くことになりました。



これからも変わらず親として、共に子供を第一に精一杯育ててまいります。



これからはそれぞれの道を歩んで行きますが、今後とも温かく見守っていただけましたら、幸いです。



今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

令和8年6月

田中康寛



【上脇結友全文】

関係者の皆様

応援してくださっている皆様



私事で大変恐縮ではございますが、

先日離婚いたしましたことをご報告させていただきます。



今後もお互いに子供を第一に考え、親として良い関係を築いていきたいと思います。



気持ちを新たに、人として、母として、役者として精進して参ります。

今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。

令和8年６月

上脇結友



（よろず～ニュース編集部）