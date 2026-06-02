台風6号が日本列島に接近している。2日から3日にかけて本州に最接近すると予想され、気象庁などは暴風や大雨への警戒を呼びかけている。今回の台風について、一部の報道では「チャンミー」という呼称も使われている。この台風の「名前」は、発生するたびに新しく考えられるのではない。実は、あらかじめ決まったリストから順番に付けられている。 【写真】各国＆地域の特色あふれる「台風の名前」リスト全140個 気象庁