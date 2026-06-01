お笑いコンビ「ロングコートダディ」の堂前透が１日、コンビの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ロングコートダディ和尚のゲーム念仏」の生配信内で結婚を発表した。配信冒頭、相方・兎が好きな曜日や食べ物などを５文字で言うくだりの最中に、突然堂前が「結婚しました」とサプライズ報告。これには兎もドッキリを疑いつつ「おめでとね」と手放しに祝福した。入籍時期を問われると、堂前は「１０日ほど前に入籍しました」と説