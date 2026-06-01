ブラムハウス・プロダクションズ製作、ホラー映画界注目の新鋭カリー・バーカーが監督を務めるネオ・ロマンティック・ホラー『オブセッション 災愛』(原題:OBSESSION)が７月17日(金)より公開されることが決定した。“愛されたい”という普遍的な願望を起点に、恋愛感情と紙一重の“オブセッション（執着）”をまざまざと描き出す本作。監督を務めるカリー・バーカーは、YouTubeのスケッチコメディ動画で多くのフォロワーを獲得した