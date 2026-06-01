ことしは5月から暑かった！そうした体感が記録でも裏付けられました。熊本市では、気温30度以上の真夏日が14日を記録し、観測史上「最も暑い5月」となりました。7月並みの暑さが続いた5月。熊本市内は1か月の真夏日の数が14日と、熊本県内の観測地点で過去最多となりました。■赤ちゃんを抱いた女性「抱っこひもしているとお互い暑いので大変です。保冷剤をくるんで(子どもの)背中に入れている」 Q5月なのにこの暑さは？■男