サッカーFIFAワールドカップ2026の開幕が目前に迫る中、サッカー関連グッズの売れ行きも伸びているようです。1日、熊本市のスポーツ用品店を訪ねると…ワールドカップの特設コーナーが設けられていました。■前田清鈴記者「こちらが販売されているユニフォームです。私も実際に着てみましたが、日本代表の一員になったような気分になります！」ハヤカワスポーツでは、子ど