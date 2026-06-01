サッカーFIFAワールドカップ2026の開幕が目前に迫る中、サッカー関連グッズの売れ行きも伸びているようです。



1日、熊本市のスポーツ用品店を訪ねると…ワールドカップの特設コーナーが設けられていました。



■前田清鈴記者「こちらが販売されているユニフォームです。私も実際に着てみましたが、日本代表の一員になったような気分になります！」





ハヤカワスポーツでは、子ども用の100センチから3XLサイズまで取り扱っています。■ハヤカワスポーツ上通本店 橋田義継店長「売り上げ自体は、5月末くらいから。親善試合のメンバーが発表になってから、売り上げは伸びている」そうした中で、いつもと異なる動きも。■橋田店長「前回と前々回と比べて、アウェーのユニフォームが今回は人気」普段着としてもおしゃれに着られると好評で、大人用サイズは完売しているといいます。

注目されるのが、熊本出身の谷口彰悟選手の背番号「3」が入ったユニフォーム。来週以降、順次入荷する予定だということです。



■橋田店長「熊本出身の谷口選手とかは、通常の選手の倍くらいはおそらく発注すると思う」



店では、背番号入りのユニフォームが入荷し次第、特設コーナーを拡大して販売する方針です。

日本代表のグループリーグ初戦は、6月15日(月)日本時間の午前5時からオランダと対戦、そして、21日(日)午後1時からのチュニジア戦は、KKTで放送します。