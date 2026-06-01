静岡･掛川市旧大東町エリアで、寺や神社の屋根にある銅板が相次いで盗まれていることが分かり、警察で窃盗事件として捜査しています。銅板が盗まれていたのは、掛川市千浜東部地区にある柴山神社です。この神社では、5月21日、参拝者が本堂の周辺の塀の屋根の被害を確認したということです。現在は応急処置を終えていますが、修復には300万円を超える費用がかかる可能性があるということです。また、掛川市今滝地区では、5月22日朝