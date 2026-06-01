（新静岡セノバ前から中継永井 大勝 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（6月1日おすすめ食材紹介者・フードマーケットマム 青果担当梶山 裕太 さん）（レタスの簡単レシピ）・「包丁いらず♪無限レタス」（材料一覧） （スタジオ出演者 試食）（永井 大勝 アナウンサー）このレタスの簡単レシピ、ぜひた試してみてください。以上「しずおか献立予報」でした。