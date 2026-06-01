NVIDIAの技術カンファレンス「NVIDIA GTC Taipei 2026」が日本時間の2026年6月1日に始まりました。日本時間の2026年6月1日12時からはジェンスン・フアンCEOによる基調講演が実施されており、基調講演の中でノートPC向けのSoC「NVIDIA RTX Spark」が発表されました。NVIDIA and Microsoft Reinvent Windows PCs for the Age of Personal AI | NVIDIA Newsroomhttps://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-microsoft-windows-pcs-agen