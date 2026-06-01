台風6号は、3日には暴風域を伴ったまま県内に最も接近する見込みです。気象台は台風への備えを呼び掛けています。台風6号は、発達しながら沖縄の南を北上し、2日には進路を次第に東寄りに変え、3日には暴風域を伴ったまま東海地方に接近する見込みです。静岡県では、前線や台風周辺の暖かく湿った空気の影響で、2日夜遅くから強い雨が降り始め、3日には警報級の大雨となる所がある見込みです。気象台は、土砂災害に厳重に警戒し、