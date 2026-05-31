◇交流戦ソフトバンク4―2広島（2026年5月30日みずほPayPay）「7番・右翼」でスタメン出場したソフトバンクの山本恵が、脳振とうの疑いで途中交代した。3回の守備で坂倉の打球を追い、フェンスに体を強打。数十秒間ひざまずいた後にプレーを続行した。3回は相手の失策で出塁したが、大事を取って代走が送られた。試合後には「打球に対しての気持ちが…」と言葉を詰まらせた。31日の広島戦は精密検査の結果を見て判断す