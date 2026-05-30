小学生の息子を殺害したとして千葉県警成田署は３０日、父親の同県成田市並木町、無職吉伊敏彦容疑者（６６）を殺人容疑で逮捕した。発表によると、吉伊容疑者は２７日、自宅アパートで、長男で小学６年の大聖君（１１）を殺害した疑い。「自宅で息子の首を絞めて殺した」と容疑を認めている。同署によると、２９日午前１１時５０分頃、大聖君が通う小学校の校長が「２７日を最後に登校してこない」と通報。署員が、自宅で倒