[5.30 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(19-20位決定戦)第1戦](ベススタ)※16:00開始<出場メンバー>[アビスパ福岡]先発GK 41 藤田和輝DF 5 上島拓巳DF 15 辻岡佑真DF 16 岡哲平MF 6 重見柾斗MF 11 見木友哉MF 14 名古新太郎MF 22 藤本一輝MF 29 前嶋洋太MF 34 椎橋慧也FW 7 碓井聖生控えGK 99 オビ・パウエル・オビンナDF 2 湯澤聖人DF 37 田代雅也DF 47 橋本悠MF 8 奥野耕平MF 17 秋野央樹MF 25 北島祐二FW 27 道脇豊FW