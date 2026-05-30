[5.30 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(19-20位決定戦)第1戦](ベススタ)

※16:00開始

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 41 藤田和輝

DF 5 上島拓巳

DF 15 辻岡佑真

DF 16 岡哲平

MF 6 重見柾斗

MF 11 見木友哉

MF 14 名古新太郎

MF 22 藤本一輝

MF 29 前嶋洋太

MF 34 椎橋慧也

FW 7 碓井聖生

控え

GK 99 オビ・パウエル・オビンナ

DF 2 湯澤聖人

DF 37 田代雅也

DF 47 橋本悠

MF 8 奥野耕平

MF 17 秋野央樹

MF 25 北島祐二

FW 27 道脇豊

FW 32 サニブラウン・ハナン

監督

塚原真也

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 19 ホセ・スアレス

DF 2 高橋壱晟

DF 24 鳥海晃司

DF 28 河野貴志

DF 67 日高大

MF 4 田口泰士

MF 7 田中和樹

MF 8 津久井匠海

MF 15 前貴之

FW 20 石川大地

FW 30 松村拓実

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 3 久保庭良太

DF 11 米倉恒貴

MF 5 小林祐介

MF 14 椿直起

MF 37 姫野誠

MF 41 安井拓也

MF 42 イサカ・ゼイン

FW 9 呉屋大翔

監督

小林慶行