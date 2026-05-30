福岡vs千葉 スタメン発表
[5.30 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(19-20位決定戦)第1戦](ベススタ)
※16:00開始
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 藤田和輝
DF 5 上島拓巳
DF 15 辻岡佑真
DF 16 岡哲平
MF 6 重見柾斗
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
MF 34 椎橋慧也
FW 7 碓井聖生
控え
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 2 湯澤聖人
DF 37 田代雅也
DF 47 橋本悠
MF 8 奥野耕平
MF 17 秋野央樹
MF 25 北島祐二
FW 27 道脇豊
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 24 鳥海晃司
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 7 田中和樹
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
FW 20 石川大地
FW 30 松村拓実
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 3 久保庭良太
DF 11 米倉恒貴
MF 5 小林祐介
MF 14 椿直起
MF 37 姫野誠
MF 41 安井拓也
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
※16:00開始
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 藤田和輝
DF 5 上島拓巳
DF 15 辻岡佑真
DF 16 岡哲平
MF 6 重見柾斗
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
MF 34 椎橋慧也
FW 7 碓井聖生
控え
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 2 湯澤聖人
DF 47 橋本悠
MF 8 奥野耕平
MF 17 秋野央樹
MF 25 北島祐二
FW 27 道脇豊
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 24 鳥海晃司
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 7 田中和樹
MF 8 津久井匠海
MF 15 前貴之
FW 20 石川大地
FW 30 松村拓実
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 3 久保庭良太
DF 11 米倉恒貴
MF 5 小林祐介
MF 14 椿直起
MF 37 姫野誠
MF 41 安井拓也
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行