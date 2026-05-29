Pink Frame ND2-64+CPL 82mm ロカユニバーサルデザイン株式会社は、5月27日（水）より開催されている「Amazon スマイルSALE」において、同社が取り扱う「KANI」ブランドの角型フィルターホルダーや各種フィルターなどを割引価格で販売している。期間は6月2日（火）まで。 セール対象には、75mm幅の角型フィルターシステムを導入できる「HT75 ホルダーセット＋CPL」、可変NDとCPL