Pink Frame ND2-64+CPL 82mm

ロカユニバーサルデザイン株式会社は、5月27日（水）より開催されている「Amazon スマイルSALE」において、同社が取り扱う「KANI」ブランドの角型フィルターホルダーや各種フィルターなどを割引価格で販売している。期間は6月2日（火）まで。

セール対象には、75mm幅の角型フィルターシステムを導入できる「HT75 ホルダーセット＋CPL」、可変NDとCPLの機能を一体化させ枠にピンクのカラーリングを施した「Pink Frame ND2-64＋CPL 82mm」などがラインアップされている。

そのほか、夜景やポートレート撮影で定評のある「Soft Focus No.1 77mm」や、DJI製ドローン・小型カメラ向けの専用フィルター、さらにフィルター等の持ち運びに便利なショルダーバッグ「TP-060L」なども特別価格で提供されている。

セール期間

開催期間：2026年5月27日（水）～6月2日（火）

主なセール対象製品

HT75 ホルダーセット+CPL

18,920円→16,500円

Pink Frame ND2-64+CPL 82mm

16,940円→13,420円

Pink Frame CPL 0# 82mm

15,840円→12,650円

ストリークイエロー 49mm

5,280円→3,960円

Soft Focus No.1 77mm

6,480円→4,400円

TP-060L ショルダーバッグ

19,800円→13,800円

AC-017M Black ショルダーバッグ

5,390円→4,400円

エフェクトフィルターセット DJI OSMO Pocket/Pocket2用

12,980円→8,470円

CPL DJI Air2S用

3,880円→2,750円

CPL for DJI Mini 3 Pro

4,950円→3,300円