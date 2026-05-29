キャンペーン：KANIの角型フィルターや可変NDなどがAmazonスマイルSALEの対象に
Pink Frame ND2-64+CPL 82mm
ロカユニバーサルデザイン株式会社は、5月27日（水）より開催されている「Amazon スマイルSALE」において、同社が取り扱う「KANI」ブランドの角型フィルターホルダーや各種フィルターなどを割引価格で販売している。期間は6月2日（火）まで。
セール対象には、75mm幅の角型フィルターシステムを導入できる「HT75 ホルダーセット＋CPL」、可変NDとCPLの機能を一体化させ枠にピンクのカラーリングを施した「Pink Frame ND2-64＋CPL 82mm」などがラインアップされている。
そのほか、夜景やポートレート撮影で定評のある「Soft Focus No.1 77mm」や、DJI製ドローン・小型カメラ向けの専用フィルター、さらにフィルター等の持ち運びに便利なショルダーバッグ「TP-060L」なども特別価格で提供されている。
セール期間
開催期間：2026年5月27日（水）～6月2日（火）
主なセール対象製品
HT75 ホルダーセット+CPL
18,920円→16,500円
Pink Frame ND2-64+CPL 82mm
16,940円→13,420円
Pink Frame CPL 0# 82mm
15,840円→12,650円
ストリークイエロー 49mm
5,280円→3,960円
Soft Focus No.1 77mm
6,480円→4,400円
TP-060L ショルダーバッグ
19,800円→13,800円
AC-017M Black ショルダーバッグ
5,390円→4,400円
エフェクトフィルターセット DJI OSMO Pocket/Pocket2用
12,980円→8,470円
CPL DJI Air2S用
3,880円→2,750円
CPL for DJI Mini 3 Pro
4,950円→3,300円