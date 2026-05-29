株式会社ビックカメラは、雨の日を対象としたキャンペーン「雨ジャンボ」を6月1日（月）から7月31日（金）まで開催する。 期間中、東京都で雨が降った日（気象庁の観測データ基準で、1日の合計降水量が5mm以上20mm以下の日）を対象に実施するキャンペーン。対象日にビックカメラ店舗で税込5,000円以上の買い物をした人の中から、抽選でビックポイント10万円分が進呈される。 応募には、ビックカメラ公式