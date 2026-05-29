株式会社ビックカメラは、雨の日を対象としたキャンペーン「雨ジャンボ」を6月1日（月）から7月31日（金）まで開催する。

期間中、東京都で雨が降った日（気象庁の観測データ基準で、1日の合計降水量が5mm以上20mm以下の日）を対象に実施するキャンペーン。対象日にビックカメラ店舗で税込5,000円以上の買い物をした人の中から、抽選でビックポイント10万円分が進呈される。

応募には、ビックカメラ公式アプリからのエントリーが必要となる。エントリーは購入前、または対象日の当日中に完了すれば有効。期間中1人1回限り。

全国の店舗を12の地区に分け、抽選対象日ごとに各地区1名以上、合計18名が当選する。重複当選はしない。

地区ごとの当選人数と対象店舗

東京地区①（3名）：池袋本店、池袋カメラ・パソコン館、池袋西口店、池袋西口 IT tower店、新宿西口店、新宿東口店、新宿東口駅前店 東京地区②（2名）：有楽町店、日本橋三越、赤坂見附駅店、AKIBA、渋谷東口店、渋谷ハチ公口店 東京地区③（1名）：立川店、京王調布店、JR八王子駅店 北海道地区（1名）：札幌店、Select札幌狸小路店 北陸・北関東地区（1名）：高崎東口店、水戸駅店、新潟店 埼玉地区（1名）：大宮西口そごう店、所沢駅店 千葉地区（1名）：千葉駅前店、柏店、船橋駅FACE店 神奈川地区（2名）：ラゾーナ川崎店、横浜西口店、新横浜店、藤沢店、相模大野駅店 中部地区（1名）：浜松店、名古屋駅西店、名古屋JRゲートタワー店 関西地区（2名）：なんば店、あべのキューズモール店、アリオ八尾店、高槻阪急スクエア店 中国地区（1名）：岡山駅前店、広島駅前店 九州・沖縄地区（2名）：天神1号館、天神2号館、アミュプラザくまもと店、鹿児島中央駅店、Select那覇国際通り店