ZEROBASEONEが、音楽番組で2冠を達成した。ZEROBASEONEは、5月28日に放送されたMnet『M COUNTDOWN』で、6thミニアルバム『Ascend』のタイトル曲『TOP 5』により1位を獲得した。【話題】ZB1、元メンバーとの関係に言及「仲間として応援」この日、ZEROBASEONEは『TOP 5』のステージを披露し、世界中のファンを魅了した。洗練されたボーカルはもちろん、グルーヴ感あふれる魅力とパワフルなパフォーマンスで会場の雰囲気を圧倒し、視