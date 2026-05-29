ZEROBASEONE、5人体制初のカムバックで快挙！新曲『TOP 5』が音楽番組2冠達成

ZEROBASEONEが、音楽番組で2冠を達成した。

ZEROBASEONEは、5月28日に放送されたMnet『M COUNTDOWN』で、6thミニアルバム『Ascend』のタイトル曲『TOP 5』により1位を獲得した。

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この日、ZEROBASEONEは『TOP 5』のステージを披露し、世界中のファンを魅了した。洗練されたボーカルはもちろん、グルーヴ感あふれる魅力とパワフルなパフォーマンスで会場の雰囲気を圧倒し、視線を釘付けにした。

その後、1位に名前を呼ばれたメンバーたちは、「デビュー当時も受賞できなかった『M COUNTDOWN』での1位を、『TOP 5』の活動で獲得することができて本当に感謝している。これからもZEROSE（ファン名）のそばで力になれるよう、一生懸命努力するZEROBASEONEでありたい」と感想を伝えた。

（写真提供＝WAKEONE）ZEROBASEONE

特に今回のトロフィーは、メンバーのパク・ゴヌクがMCとして活躍している『M COUNTDOWN』で獲得したものであるだけに、その意味はより特別なものとなった。

ZEROBASEONEは、『SHOW CHAMPION』に続いて再び1位を獲得し、音楽番組2冠を達成。圧倒的な人気を証明した。

なお、ZEROBASEONEは今後も各種音楽番組をはじめ、さまざまなコンテンツを通じて活発な活動を続けていく予定だ。

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

Kep1erを生み出した『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版『BOYS PLANET』発の9人組男性グループ。グループ名には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』でデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューした。2026年3月をもってジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが脱退し、5人組となった。