全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。全国チェーンの中華料理店でありながら、毎回攻めた限定メニューを繰り出してくる「大阪王将」。今回登場した「ラムトンジンギス飯」はその中でもかなりチャレンジングな一品だ。その名の通り、テーマは“ジンギスカン”。北海道名物として知られるラム肉料理を、町中華流に再構築した限定メニューである。そもそもラム肉という食材は、日本の町中華においては決して定番