名鉄観光サービスが、スカイマークを利用した国内パッケージツアーがおトクになる「スカイマーク×名鉄観光感謝祭」を開催中です。対象はスカイマークの全路線。これからの夏休みや、10月の大型連休（シルバーウィーク）の国内旅行まで、特別プライスで予約可能です。最大のメリットは「出発21日前までキャンセル料が無料」という点。「まだ休みが確定していない」「推し活の当落がまだ」という人も、まずは航空券とホテルを格安で