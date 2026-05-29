ドジャースからＤＦＡとなっていたサンティアゴ・エスピナル内野手（３１）の?残留?が２８日（日本時間２９日）までに決まった。内野を万能に守れるユーティリティーぶりが重宝され、開幕からメジャーでプレー。しかし、２５日（同２６日）にキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３４）が復帰したことに伴い、４０人枠から外され、ウエーバーにかけられていた。ただ、キケは左ヒジの手術から復帰２戦目で左脇腹を負傷して再