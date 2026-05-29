（上から）マクロリングフラッシュ「MF18 II」、専用クロス偏光フィルターセット「MF-PL」 ニッシンジャパン株式会社は、マクロリングフラッシュ「MF18 II」と、クロス偏光を実現する「MF-PL」を5月29日（金）に発売した。価格は「MF18 II」が5万2,800円、「MF-PL」が9,900円。 MF18 II マクロリングフラッシュ 「MF18」（2012年2月発売）を進化させたというマクロリングフラッシュ。レンズ周辺に配置した独自の半