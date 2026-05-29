＜オーストリア・アルペン・オープン初日◇28日◇キッツビュール・シュヴァルツゼーGC（オーストリア）◇6822ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーの第1ラウンドが終了した。先週自己最高となる2位にはいった金子駆大が好発進。6バーディ・1ボギーの「65」で回り、首位と3打差の5アンダー・9位タイで滑り出した。【動画】金子駆大、華麗なショット・イン・イーグルの瞬間桂川有人は4バーディ・2ボギーの「68」で2アンダー・