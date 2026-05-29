「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）競馬に携わる者なら誰もが夢見る競馬の祭典に、２年連続２回目の挑戦となる佐々木大輔騎手（２２）＝美浦・菊川。今年はデビューから手綱を握るライヒスアドラーと参戦する。２８日は美浦Ｗで行った最終リハに騎乗。相棒の状態を確認し、大一番へ向けて態勢を整えた。「めちゃくちゃ勝ちたい。その一言です」。若武者が屈託のない笑顔を浮かべたが、この短い言葉に全てが詰まっている