「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

競馬に携わる者なら誰もが夢見る競馬の祭典に、２年連続２回目の挑戦となる佐々木大輔騎手（２２）＝美浦・菊川。今年はデビューから手綱を握るライヒスアドラーと参戦する。２８日は美浦Ｗで行った最終リハに騎乗。相棒の状態を確認し、大一番へ向けて態勢を整えた。

「めちゃくちゃ勝ちたい。その一言です」。若武者が屈託のない笑顔を浮かべたが、この短い言葉に全てが詰まっている。だからこそ「乗せてもらえるだけでも大変なレースなので、２連続で乗れることに、とてもありがたみを感じています」と騎乗できることへの感謝は尽きない。

３週続けて追い切りにまたがった。課題は“折り合い”。速い時計を出す時には必ず騎乗し、克服しようと課題と向き合ってきた。そして迎えた最終追い切り。「とにかく無事にここまで来られたことが一番ですし、今までのなかで一番良かったです」。決してリップサービスではない。うそ偽りのない、率直に感じた本音だ。

ポイントの折り合い面に関しては「多少は力むと思いますが、想定内です。そこをどこらへんまでに処理できるか。周りが言うほど距離面は心配していません」と冷静に分析。誰よりも背中を知っているからこそ、相棒への信頼は厚い。

先週同期の今村聖奈がオークスを制し、Ｇ１ジョッキーの仲間入りをした。仲間の勝利に祝福の気持ちはもちろんあるが、悔しさもある。「何か変わることはないです。でも、刺激は受けましたよ。もちろんしっかり続けられたら」と内なる闘志を燃やす。人馬の絆、積み重ねてきた時間…。佐々木とライヒスアドラーが人馬一体で競馬界最高の栄誉をつかみ取る。（デイリースポーツ・斎藤諒）