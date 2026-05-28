◇交流戦ロッテ6―3広島（2026年5月28日マツダ）ロッテが3試合連続の逆転勝ちで2014年以来12年ぶりに交流戦開幕から3連勝。パ・リーグ5位は変わらなかったものの、5月14日から12戦10勝2敗の快進撃で13日に9あった借金1にまで減らした。先発の広池が6回6安打2失点（自責点1）と好投。7回に2番手の八木が1点を失って1点差に迫られ、なお1死満塁のピンチに救援した沢田が菊池を右飛、坂倉を一ゴロに仕留めてリードを守った