XゲームズCHIBA2026が7月4日（土）と5日（日）幕張メッセにて開催されます。国内有数のエンタテインメント発信地である千葉・幕張を舞台に、スケートボード、BMX、MotoXの世界トップアスリートが集結。アクションスポーツ競技に加え、音楽ライブやフードフェス、ファン体験型コンテンツなど、多彩なプログラムを通じて、忘れられない週末をお届けします。史上最多3競技15種目が行われる大会の見どころを紹介します。スケートボード